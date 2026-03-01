Du kennst das aus deinem Alltag: Mit der Zeit werden viele Produkte und Dienstleistungen teurer. Xtrackers geht bewusst einen anderen Weg. Seit dem 1. März 2026 wurden die Pauschalgebühren für sieben Xtrackers ETFs mit unterschiedlichen Anteilsklassen gesenkt.

Mit dem Wachstum der ETF Industrie verfolgt Xtrackers seit fast 20 Jahren ein klares Ziel: Kosten langfristig zu senken und diese Entlastung an dich weiterzugeben. Die aktuellen Anpassungen betreffen einige der größten und etabliertesten Xtrackers ETFs. Die Spanne reicht von regionalen, US-amerikanischen und globalen Aktienstrategien bis hin zu Staats- und Unternehmensanleihen. Sie unterstreichen unseren Anspruch, dir effiziente und wettbewerbsfähige Anlageprodukte für den langfristigen Vermögensaufbau zu bieten.