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Risikohinweise

Bitte beachten Sie, dass Xtrackers ETFs und ETCs weder kapitalgeschützt noch garantiert sind. Anlegerinnen und Anleger sollten bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals zu tragen. Der Wert von Xtrackers ETFs oder ETCs kann steigen oder fallen; vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in Xtrackers ETFs oder ETCs sind mit Risiken verbunden. Eine Übersicht der damit verbundenen Risiken finden Sie unter der Registerkarte „Risiken und Hinweise".


Wichtiger Sicherheitshinweis: Warnung vor Betrugsversuchen im Namen der DWS

Uns ist aufgefallen, dass Betrüger im Internet und in sozialen Medien die Marke „DWS“ sowie Namen von DWS-Mitarbeitern missbrauchen. Dabei kommen gefälschte Webseiten, Facebook-Seiten, WhatsApp-Gruppen und Apps zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass die DWS keine Facebook-Botschafterprofile oder WhatsApp-Chats betreibt.
Wenn Sie unerwartet Anrufe, Nachrichten oder E-Mails erhalten, die angeblich von der DWS stammen, seien Sie vorsichtig. Geben Sie keine persönlichen Daten preis und leisten Sie keine Zahlungen.
Verdächtige Aktivitäten können Sie an info@dws.com melden – idealerweise mit allen relevanten Dokumenten. Falls Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich bitte umgehend an die örtlichen Behörden und ergreifen Sie geeignete Schutzmaßnahmen.

Ge­büh­ren ge­senkt. Mehr für dich drin!

Wir senken die Pauschalgebühren!

Header Image Feecut X in front of a blue background with orange light highlights

Du kennst das aus deinem Alltag: Mit der Zeit werden viele Produkte und Dienstleistungen teurer. Xtrackers geht bewusst einen anderen Weg. Seit dem 1. März 2026 wurden die Pauschalgebühren für sieben Xtrackers ETFs mit unterschiedlichen Anteilsklassen gesenkt.

 

Mit dem Wachstum der ETF Industrie verfolgt Xtrackers seit fast 20 Jahren ein klares Ziel: Kosten langfristig zu senken und diese Entlastung an dich weiterzugeben. Die aktuellen Anpassungen betreffen einige der größten und etabliertesten Xtrackers ETFs. Die Spanne reicht von regionalen, US-amerikanischen und globalen Aktienstrategien bis hin zu Staats- und Unternehmensanleihen. Sie unterstreichen unseren Anspruch, dir effiziente und wettbewerbsfähige Anlageprodukte für den langfristigen Vermögensaufbau zu bieten.

"Unser Anspruch ist klar: Mehrwert für den langfristigen Vermögensaufbau schaffen. Während wir mit Größeneffekten gezielt Kosten für insgesamt sieben unserer Xtrackers-ETFs in unterschiedlichen Anteilsklassen senken, treiben wir zugleich mit hoher Innovationskraft die Weiterentwicklung unseres Angebots voran. So bleibt unterm Strich mehr vom Renditepotential beim Anleger."

Simon Klein

Global Head of Xtrackers Sales

Unsere Highlights in Kürze

Xtra­ckers MSCI Emer­ging Mar­kets Swap UCITS ETF

Die Pauschalgebühr reduziert sich um 75% von 0,49% auf 0,12%**

Xtra­ckers MSCI USA UCITS ET­F​

Die Pauschalgebühr reduziert sich um 57% von 0,07% auf 0,03%

Xtra­ckers MSCI EMU UCITS ETF (Eu­ro­zo­ne)

Die Pauschalgebühr reduziert sich um 25% von 0,12% auf 0,09%

Übersicht aller Produkte mit dauerhaft gesenkter Pauschalgebühr

In der Übersicht findest du alle ETFs, für die ab dem 01.03.2026 eine dauerhafte Gebührensenkung gilt. Informiere dich auf den einzeln verlinkten Produktseiten zum Investitionsansatz des jeweiligen ETFs.

ETF NameAnteilsklasseISINErtragsverwendungTER p.a. altTER p.a. neu 

Aktien-ETFs weltweit

Xtrackers MSCI World UCITS ETF2C - EUR HedgedIE000ONQ3X90thesaurierend0,170,14 

Aktien-ETFs Europa

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF1DLU0846194776ausschüttend0,120,09 
4CLU1920015366thesaurierend0,120,09 
2C - GBP HedgedLU1127516455thesaurierend0,170,12 

Aktien-ETFs USA

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF​1CIE00BJ0KDR00thesaurierend0,070,03 
1DIE00BK1PV445ausschüttend0,070,03 
3C - CHF HedgedIE00BG04LZ52thesaurierend0,120,08 
2C - EUR HedgedIE00BG04M077thesaurierend0,120,08 
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF4CIE000Z9SJA06thesaurierend0,050,03 
4DIE000UP2BIZ9ausschüttend0,050,03 
2C - GBP HedgedIE00BM67HX07thesaurierend0,090,05 
1C - EUR HedgedIE00BM67HW99thesaurierend0,200,05 
3C - CHF HedgedIE00B8KMSQ34thesaurierend0,200,05 
1D - EUR HedgedIE00BGJWX091ausschüttend0,200,05 
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF*1CIE000HY30YW6thesaurierend0,050,04 
1DIE000FO05UG4ausschüttend0,050,04 

Anleihen-ETFs

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF1CLU0290356871thesaurierend0,150,10 
1DLU0614173549ausschüttend0,150,10 

*Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF unterliegt derzeit einem temporären Gebührenverzicht (temporary fee waiver). Dieser Gebührenverzicht ist dazu vorgesehen, in eine dauerhafte Gebührensenkung überzugehen.

Übersicht aller Produkte, mit zeitlich begrenzter gesenkter Aktions-Pauschalgebühr

Gültig vom 01.03.2026 bis zum 01.09.2026.

ETF NameAnteilsklasseISINErtragsverwendungTER p.a. altTER p.a. neu

Aktien-ETFs

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF**1CLU0292107645thesaurierend0,490,12
1DLU2675291913ausschüttend0,180,12

**Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF wird einem zeitlich befristeten Gebührenverzicht unterliegen, nicht einer dauerhaften Gebührensenkung: Für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem 1. März 2026 wird ein Teil der Gebühren des Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF erlassen, wodurch die TER vorübergehend auf 0,12 % reduziert wird. Nach Ablauf dieses Zeitraums können die Anteilsklassen wieder die vollen TERs (0,49 % bzw. 0,18 %) erheben, wie im Prospekt vermerkt.

Wenn du di­rekt han­deln willst, kannst du dich zu un­se­ren Part­nern wei­ter­lei­ten las­sen.

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FAQs

Quelle: DWS International GmbH 01.01.2026 CRC 109346