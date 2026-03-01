Risikohinweise
Bitte beachten Sie, dass Xtrackers ETFs und ETCs weder kapitalgeschützt noch garantiert sind. Anlegerinnen und Anleger sollten bereit und in der Lage sein, Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals zu tragen. Der Wert von Xtrackers ETFs oder ETCs kann steigen oder fallen; vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in Xtrackers ETFs oder ETCs sind mit Risiken verbunden. Eine Übersicht der damit verbundenen Risiken finden Sie unter der Registerkarte „Risiken und Hinweise".
Wichtiger Sicherheitshinweis: Warnung vor Betrugsversuchen im Namen der DWS
Uns ist aufgefallen, dass Betrüger im Internet und in sozialen Medien die Marke „DWS“ sowie Namen von DWS-Mitarbeitern missbrauchen. Dabei kommen gefälschte Webseiten, Facebook-Seiten, WhatsApp-Gruppen und Apps zum Einsatz. Bitte beachten Sie, dass die DWS keine Facebook-Botschafterprofile oder WhatsApp-Chats betreibt.
Wenn Sie unerwartet Anrufe, Nachrichten oder E-Mails erhalten, die angeblich von der DWS stammen, seien Sie vorsichtig. Geben Sie keine persönlichen Daten preis und leisten Sie keine Zahlungen.
Verdächtige Aktivitäten können Sie an info@dws.com melden – idealerweise mit allen relevanten Dokumenten. Falls Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich bitte umgehend an die örtlichen Behörden und ergreifen Sie geeignete Schutzmaßnahmen.
Du kennst das aus deinem Alltag: Mit der Zeit werden viele Produkte und Dienstleistungen teurer. Xtrackers geht bewusst einen anderen Weg. Seit dem 1. März 2026 wurden die Pauschalgebühren für sieben Xtrackers ETFs mit unterschiedlichen Anteilsklassen gesenkt.
Mit dem Wachstum der ETF Industrie verfolgt Xtrackers seit fast 20 Jahren ein klares Ziel: Kosten langfristig zu senken und diese Entlastung an dich weiterzugeben. Die aktuellen Anpassungen betreffen einige der größten und etabliertesten Xtrackers ETFs. Die Spanne reicht von regionalen, US-amerikanischen und globalen Aktienstrategien bis hin zu Staats- und Unternehmensanleihen. Sie unterstreichen unseren Anspruch, dir effiziente und wettbewerbsfähige Anlageprodukte für den langfristigen Vermögensaufbau zu bieten.
Global Head of Xtrackers Sales
Die Pauschalgebühr reduziert sich um 75% von 0,49% auf 0,12%**
Die Pauschalgebühr reduziert sich um 57% von 0,07% auf 0,03%
Die Pauschalgebühr reduziert sich um 25% von 0,12% auf 0,09%
In der Übersicht findest du alle ETFs, für die ab dem 01.03.2026 eine dauerhafte Gebührensenkung gilt. Informiere dich auf den einzeln verlinkten Produktseiten zum Investitionsansatz des jeweiligen ETFs.
|ETF Name
|Anteilsklasse
|ISIN
|Ertragsverwendung
|TER p.a. alt
|TER p.a. neu
Aktien-ETFs weltweit
|Xtrackers MSCI World UCITS ETF
|2C - EUR Hedged
|IE000ONQ3X90
|thesaurierend
|0,17
|0,14
Aktien-ETFs Europa
|Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
|1D
|LU0846194776
|ausschüttend
|0,12
|0,09
|4C
|LU1920015366
|thesaurierend
|0,12
|0,09
|2C - GBP Hedged
|LU1127516455
|thesaurierend
|0,17
|0,12
Aktien-ETFs USA
|Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
|1C
|IE00BJ0KDR00
|thesaurierend
|0,07
|0,03
|1D
|IE00BK1PV445
|ausschüttend
|0,07
|0,03
|3C - CHF Hedged
|IE00BG04LZ52
|thesaurierend
|0,12
|0,08
|2C - EUR Hedged
|IE00BG04M077
|thesaurierend
|0,12
|0,08
|Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
|4C
|IE000Z9SJA06
|thesaurierend
|0,05
|0,03
|4D
|IE000UP2BIZ9
|ausschüttend
|0,05
|0,03
|2C - GBP Hedged
|IE00BM67HX07
|thesaurierend
|0,09
|0,05
|1C - EUR Hedged
|IE00BM67HW99
|thesaurierend
|0,20
|0,05
|3C - CHF Hedged
|IE00B8KMSQ34
|thesaurierend
|0,20
|0,05
|1D - EUR Hedged
|IE00BGJWX091
|ausschüttend
|0,20
|0,05
|Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF*
|1C
|IE000HY30YW6
|thesaurierend
|0,05
|0,04
|1D
|IE000FO05UG4
|ausschüttend
|0,05
|0,04
Anleihen-ETFs
|Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
|1C
|LU0290356871
|thesaurierend
|0,15
|0,10
|1D
|LU0614173549
|ausschüttend
|0,15
|0,10
*Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF unterliegt derzeit einem temporären Gebührenverzicht (temporary fee waiver). Dieser Gebührenverzicht ist dazu vorgesehen, in eine dauerhafte Gebührensenkung überzugehen.
Gültig vom 01.03.2026 bis zum 01.09.2026.
|ETF Name
|Anteilsklasse
|ISIN
|Ertragsverwendung
|TER p.a. alt
|TER p.a. neu
Aktien-ETFs
|Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF**
|1C
|LU0292107645
|thesaurierend
|0,49
|0,12
|1D
|LU2675291913
|ausschüttend
|0,18
|0,12
**Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF wird einem zeitlich befristeten Gebührenverzicht unterliegen, nicht einer dauerhaften Gebührensenkung: Für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem 1. März 2026 wird ein Teil der Gebühren des Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF erlassen, wodurch die TER vorübergehend auf 0,12 % reduziert wird. Nach Ablauf dieses Zeitraums können die Anteilsklassen wieder die vollen TERs (0,49 % bzw. 0,18 %) erheben, wie im Prospekt vermerkt.